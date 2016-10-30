Землетрус магнітудою 4,6 стався на Кубані
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У Росії на Кубані стався землетрус магнітудою 4,6, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“За попередніми даними, поштовхи відчувалися в Туапсинському і Апшеронському районах, містах Сочі і Гарячий Ключ”, — йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, постраждалих і руйнувань немає.
Підземний поштовх був зафіксований о 08:27 за московським часом на глибині 2 км. Епіцентр знаходився в горах, між селищами Небуг і Нефтегорск Туапсинському району.