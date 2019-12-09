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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 14854 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 104150 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 79161 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 104072 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116529 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146691 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147485 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140269 просмотра

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Землетрясение возле Флоренции повлияло на движение поездов

Землетрясение возле Флоренции повлияло на движение поездов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 декабря. УНН. Землетрясение произошло к северу от итальянского города Флоренция в понедельник утром и привело к отмене и серьезной задержке поездов по всей стране, в том числе на национальной высокоскоростной линии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

По данным сейсмологов, землетрясение обрушился на центральные Апеннины в Италии в 3:30 утра по местному времени и  имело магнитуду 4,8. По сообщениям пожарной охраны, сообщений о жертвах нет.

"В качестве меры предосторожности движение приостанавливается, чтобы можно было проверить состояние инфраструктуры", - говорится в заявлении Rete Ferroviaria Italiana, подразделения государственной железнодорожной компании, которое управляет национальной сетью.

Компания должна провести проверки на линии в этом районе, если землетрясение выше 4 баллов.

Напомним, из-за извержения вулкана в Новой Зеландии погибли пять человек.

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