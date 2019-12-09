Землетрясение возле Флоренции повлияло на движение поездов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Землетрясение произошло к северу от итальянского города Флоренция в понедельник утром и привело к отмене и серьезной задержке поездов по всей стране, в том числе на национальной высокоскоростной линии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.
По данным сейсмологов, землетрясение обрушился на центральные Апеннины в Италии в 3:30 утра по местному времени и имело магнитуду 4,8. По сообщениям пожарной охраны, сообщений о жертвах нет.
"В качестве меры предосторожности движение приостанавливается, чтобы можно было проверить состояние инфраструктуры", - говорится в заявлении Rete Ferroviaria Italiana, подразделения государственной железнодорожной компании, которое управляет национальной сетью.
Компания должна провести проверки на линии в этом районе, если землетрясение выше 4 баллов.
Напомним, из-за извержения вулкана в Новой Зеландии погибли пять человек.