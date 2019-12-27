Зеленский уволил главного СБУшника в Хмельницкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Харченко с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области. Об этом говорится в указе Президента №962/2019, передает УНН.
"Освободить Харченко Сергея Александровича от должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области", - говорится в указе.
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Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении бывшего главы Службы безопасности Украины Василия Грицака с военной службы.