Зеленский уволил главного СБУшника в Хмельницкой области

"Освободить Харченко Сергея Александровича от должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области", - говорится в указе.

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Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении бывшего главы Службы безопасности Украины Василия Грицака с военной службы.