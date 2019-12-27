Зеленський звільнив ексглаву СБУ Грицака з військової служби
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення колишнього глави Служби безпеки України Василя Грицака з військової служби, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.
"Звільнити генерала армії України Грицака Василя Сергійовича з військової служби в запас Служби безпеки України у зв'язку із проведенням організаційних заходів з правом носіння військової форми одягу", - йдеться в указі №963/2019.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Грицака відкрили справу: стала відома кваліфікація
Нагадаємо, 29 серпня 2019 року Верховна Рада України підтримала подання Президента України про звільнення Василя Грицака з посади глави Служби безпеки України.