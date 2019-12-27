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НБУ о привязке гривны к евро: анализируем, рассматриваем различные варианты
13:35 • 3742 просмотра

НБУ о привязке гривны к евро: анализируем, рассматриваем различные варианты

НБУ снова повысил учетную ставку - до 15,5%
12:03 • 18018 просмотра

НБУ снова повысил учетную ставку - до 15,5%

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 70556 просмотра

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 128371 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 133915 просмотра

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5 марта, 15:54 • 131204 просмотра

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5 марта, 15:49 • 158830 просмотра

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Зеленский уволил экс-главу СБУ Грицака с военной службы

Зеленский уволил экс-главу СБУ Грицака с военной службы

Киев  •  УНН

 • 13583 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении бывшего главы Службы безопасности Украины Василия Грицака с военной службы, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

"Уволить генерала армии Украины Грицака Василия Сергеевича с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - говорится в указе №963/ 2019.

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Напомним, 29 августа 2019 года Верховная Рада Украины поддержала представление Президента Украины об увольнении Василия Грицака с должности главы Службы безопасности Украины.

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