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Зеленський звільнив головного СБУшника у Хмельницькій області

Зеленський звільнив головного СБУшника у Хмельницькій області

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Харченка з посади начальника Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області. Про це йдеться в указі Президента №962/2019, передає УНН.

“Звільнити Харченка Сергія Олександровича з посади начальника Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області”, — сказано в указі.

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Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення колишнього глави Служби безпеки України Василя Грицака з військової служби.

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