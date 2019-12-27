Зеленський звільнив головного СБУшника у Хмельницькій області
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Харченка з посади начальника Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області. Про це йдеться в указі Президента №962/2019, передає УНН.
“Звільнити Харченка Сергія Олександровича з посади начальника Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області”, — сказано в указі.
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Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення колишнього глави Служби безпеки України Василя Грицака з військової служби.