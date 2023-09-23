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Зеленский встретился с лидерами канадского бизнеса: обсудили инвестиции

Зеленский встретился с лидерами канадского бизнеса: обсудили инвестиции

Киев • УНН

 • 165281 просмотра

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели встречу с лидерами канадского бизнеса, обсудив возможность захода их в Украину и шаги для содействия увеличению инвестиций. Об этом Глава государства сообщил в субботу в соцсети X, пишет УНН.

Цитата

"В Торонто мы с Джастином Трюдо встретились с лидерами канадского бизнеса. Я им сказал, что мы были бы заинтересованы, чтобы они работали в Украине, в том числе принимали активное участие в восстановлении. Мы также говорили о путях увеличения инвестиций и шагах для содействия этому в военное время", - написал Зеленский.

Детали

Как сообщили в Офисе Президента, во встрече приняли участие руководители компаний, работающих в инвестиционной, банковской, экспортной сферах, а также в области строительства, энергетики, технологий и тому подобное.

"Мы очень заинтересованы в вашем приходе в Украину, очень заинтересованы в восстановлении Украины – это то, в чем мы сегодня нуждаемся. Это все направления, в которых вы сильны. Мы очень заинтересованы в вашей работе, бизнесе и технологиях", – сказал Зеленский.

Трюдо, как указано, подчеркнул важность экономической поддержки Украины.

"Многое надо сделать в смысле гуманитарной и военной помощи. Но также много надо сделать в экономическом плане. Поэтому я рад, что мы можем обсудить это с Президентом Зеленским", – сказал премьер Канады.

В Торонто, @JustinTrudeau и я встретились с канадскими бизнес-лидерами.

Я сказал им, что мы были бы заинтересованы в том, чтобы они работали в Украине, в том числе активно участвовали в восстановлении.

Мы также говорили о способах увеличения инвестиций и шагах по их облегчению в военное время. pic.twitter.com/Q3J3LyrZNr

— Volodymyr Zelenskyy / Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) 23 сентября 2023

Дополнение

Украина и Канада подписали обновленное соглашение о свободной торговле.

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