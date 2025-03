Зеленський зустрівся з лідерами канадського бізнесу: обговорили інвестиції

Цитата

"У Торонто ми з Джастіном Трюдо зустрілися з лідерами канадського бізнесу. Я їм сказав, що ми були б зацікавлені, щоб вони працювали в Україні, в тому числі брали активну участь у відновленні. Ми також говорили про шляхи збільшення інвестицій та кроки для сприяння цьому у воєнний час", - написав Зеленський.

Деталі

Як повідомили в Офісі Президента, у зустрічі взяли участь керівники компаній, які працюють в інвестиційній, банківській, експортній сферах, а також у галузях будівництва, енергетики, технологій тощо.

"Ми дуже зацікавлені у вашому приході в Україну, дуже зацікавлені у відновленні України – це те, чого ми сьогодні потребуємо. Це всі напрями, у яких ви сильні. Ми дуже зацікавлені у вашій роботі, бізнесі та технологіях", – сказав Зеленський.

Трюдо, як вказано, наголосив на важливості економічної підтримки України.

"Багато треба зробити в сенсі гуманітарної та військової допомоги. Але також багато треба зробити в економічному плані. Тож я радий, що ми можемо обговорити це із Президентом Зеленським", – сказав прем'єр Канади.

Доповнення

Україна і Канада підписали оновлену угоду про вільну торгівлю.