Зеленский встретится с Вселенским Патриархом
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский встретится с Вселенским Патриархом Варфоломеем I. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента, передает УНН.
"7-8 августа Президент Украины Владимир Зеленский будет находиться с визитом в Турецкой Республике", - говорится в сообщении.
Ожидается, что в Стамбуле Владимир Зеленский встретится с Вселенским Патриархом Варфоломеем I.
Какую сообщал УНН, в рамках визита Президента Украины в Турцию запланированы переговоры с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также встреча с представителями украинской и крымскотатарской общин.
Напомним, Вселенский Патриарх 6 января 2019 предоставил Православной церкви Украины Томос об автокефалии.