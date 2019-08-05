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Зеленський зустрінеться з Вселенським Патріархом

Зеленський зустрінеться з Вселенським Патріархом

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з Вселенським Патріархом Варфоломієм І. Про це повідомили у прес-службі Офісу Президента, передає УНН.

“7-8 серпня Президент України Володимир Зеленський перебуватиме з візитом у Турецькій Республіці”, — йдеться у повідомленні.

Очікується, що у Стамбулі Володимир Зеленський зустрінеться з Вселенським Патріархом Варфоломієм І.

Яку повідомляв УНН, у рамках візиту Президента України до Туреччини заплановані переговори з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, а також зустріч з представниками української та кримськотатарської громад.

Нагадаємо, Вселенський Патріарх 6 січня 2019 року надав Православній церкві України Томос про автокефалію

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