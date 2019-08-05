Зеленський зустрінеться з Вселенським Патріархом
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з Вселенським Патріархом Варфоломієм І. Про це повідомили у прес-службі Офісу Президента, передає УНН.
“7-8 серпня Президент України Володимир Зеленський перебуватиме з візитом у Турецькій Республіці”, — йдеться у повідомленні.
Очікується, що у Стамбулі Володимир Зеленський зустрінеться з Вселенським Патріархом Варфоломієм І.
Яку повідомляв УНН, у рамках візиту Президента України до Туреччини заплановані переговори з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, а також зустріч з представниками української та кримськотатарської громад.
Нагадаємо, Вселенський Патріарх 6 січня 2019 року надав Православній церкві України Томос про автокефалію.