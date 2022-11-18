Зеленский сменил состав Ставки: кого добавил
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский добавил в состав Ставки Верховного Главнокомандующего министра инфраструктуры Александра Кубракова и заместителя руководителя Офиса президента Романа Машовеца. Соответствующий указ №790/2022 опубликован на сайте главы государства, передает УНН.
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"Согласно статье 8 закона Украины "Об обороне Украины", на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины постановляю (...) ввести в персональный состав Ставки Верховного Главнокомандующего таких лиц: Кубраков Александр Николаевич – министр инфраструктуры Украины, Машовец Роман Васильевич – заместитель руководителя Офиса президента Украины", – говорится в указе.
Напомним
16 ноября Владимир Зеленский собрал Ставку из-за падения ракеты в Польше.