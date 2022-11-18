Зеленський змінив склад Ставки: кого додав
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський додав до складу Ставки Верховного Головнокомандувача міністра інфраструктури Олександра Кубракова та заступника керівника Офісу президента Романа Машовеця. Відповідний указ №790/2022 опубліковано на сайті глави держави, передає УНН.
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"Відповідно до статті 8 закону України "Про оборону України", на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України постановляю (...) увести до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача таких осіб: Кубраков Олександр Миколайович – міністр інфраструктури України, Машовець Роман Васильович – заступник керівника Офісу президента України", – ідеться в указі.
Нагадаємо
16 листопада Володимир Зеленський зібрав Ставку через падіння ракети в Польщі.