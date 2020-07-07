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Зеленский собрал срочное совещание относительно лесных пожаров в Луганской области

Зеленский собрал срочное совещание относительно лесных пожаров в Луганской области

Киев  •  УНН

 • 14115 просмотра

КИЕВ. 7 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел экстренное совещание по ликвидации лесного пожара на территории Новоайдарского района Луганской области, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

Как отмечается в сообщении, в совещании приняли участие министр внутренних дел Арсен Аваков, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и его заместитель Кирилл Тимошенко, а также председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

На выполнение задания Главы государства во вторник к тушению пожара были привлечены подразделения Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины. Кроме того, к местам возгорания направлены дополнительные силы ГСЧС из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей. К тушению привлечены около 360 человек и 85 единиц техники, отметили в Офисе.

"Во время совещания Владимиру Зеленскому доложили, что пожар возник накануне на территории Боровского и Ахтырского лесничеств около села Осколоновка. Площадь возгорания составила около 50 га. Утром 7 июля пожар был локализован, однако из-за порывистого ветра и жары произошло распространение огня на с. Смоляниновое. по данным ГСЧС, вследствие чрезвычайного происшествия четыре человека погибли, еще девять - госпитализированы. Огонь уничтожил около 80 дачных и 30 жилых домов в с. Смоляниновое", - говорится в сообщении.

Также происходит ликвидация пожара возле с. Капитаново на территории Капитановского лесничества, верховая площадь которой составляет около 40 га. К тушению привлечены более 60 человек и 16 единиц техники.

Напомним, во время пожара на территории Новоайдарского района в Луганской области предварительно погибли пять человек, девять человек госпитализированы.

Как сообщалось, в Луганской на территории Боровского и Ахтырского лесничеств произошел лесной пожар.

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