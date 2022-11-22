Зеленский собрал Ставку: обсудили работу инфраструктуры зимой

Детали

"Провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. О ситуации на фронте доложили Главнокомандующий ВСУ и командующие войсками стратегических направлений", – сообщил президент.

Он отметил, что были рассмотрены три основных вопроса.

"Первый – обеспечение нашей армии техникой и оружием. Второй – защита объектов энергетической инфраструктуры. Третий – обеспечение качественной работы объектов инфраструктуры на протяжении зимы. Она не будет легкой прогулкой, но мы непременно выстоим, и победа будет за нами", – написал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский добавил в состав Ставки Верховного Главнокомандующего министра инфраструктуры Александра Кубракова и заместителя руководителя Офиса президента Романа Машовеца.