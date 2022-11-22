Зеленський зібрав Ставку: обговорили роботу інфраструктури взимку

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"Провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Про ситуацію на фронті доповіли Головнокомандувач ЗСУ та командувачі військ стратегічних напрямків", – повідомив президент.

Він зазначив, що було розглянуто три основні питання.

"Перше – забезпечення нашого війська технікою та зброєю. Друге – захист об’єктів енергетичної інфраструктури. Третє – забезпечення якісної роботи об’єктів інфраструктури впродовж зими. Вона не буде легкою прогулянкою, але ми неодмінно вистоїмо, і перемога буде за нами", – написав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський додав до складу Ставки Верховного Головнокомандувача міністра інфраструктури Олександра Кубракова та заступника керівника Офісу президента Романа Машовеця.