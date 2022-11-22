Зеленський зібрав Ставку: обговорили роботу інфраструктури взимку
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Сьогодні президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, під час якого обговорили забезпечення якісної роботи об’єктів інфраструктури взимку. Про це інформує УНН із посиланням на Telegram глави держави.
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"Провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Про ситуацію на фронті доповіли Головнокомандувач ЗСУ та командувачі військ стратегічних напрямків", – повідомив президент.
Він зазначив, що було розглянуто три основні питання.
"Перше – забезпечення нашого війська технікою та зброєю. Друге – захист об’єктів енергетичної інфраструктури. Третє – забезпечення якісної роботи об’єктів інфраструктури впродовж зими. Вона не буде легкою прогулянкою, але ми неодмінно вистоїмо, і перемога буде за нами", – написав Зеленський.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський додав до складу Ставки Верховного Головнокомандувача міністра інфраструктури Олександра Кубракова та заступника керівника Офісу президента Романа Машовеця.