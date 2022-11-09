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Зеленский собрал Ставку: говорили об укреплении госграницы и подготовке войска к зиме

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в среду провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Как сообщили в ОП, речь шла о реализации мер по укреплению и защите государственной границы Украины, а также о подготовке войска к зимнему периоду, передает УНН

Детали

Как сообщили в ОП, члены Ставки заслушали доклады Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины и командующих войск оперативных направлений о ситуации на передовой, скоординировали действия сил обороны по отражению вооруженной агрессии рф и освобождению украинских территорий от оккупантов.

Также была заслушана информация о реализации мероприятий по укреплению и защите государственной границы Украины.

Отдельно собравшиеся рассмотрели состояние обеспечения подразделений вооружением и боеприпасами, а также подготовку войска к зимнему периоду.

Кроме того, участники встречи проанализировали ход восстановления объектов энергетики, пострадавших от российских атак, и меры по противовоздушной защите кричной инфраструктуры Украины.

Также были рассмотрены вопросы прохождения зимнего периода и пути минимизации рисков, вызванных российской агрессией.

Добавим

В заседании приняли участие: руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвин, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и командующие войсками оперативных направлений.

К заседанию Ставки также присоединились: министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, другие члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

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