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Зеленский заявил, что установлена личность российского оккупанта, который изнасиловал младенца

Киев • УНН

 • 1870073 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже установлена личность российского оккупанта, который изнасиловал младенца и присылал видео с издевательством товарищам. Об этом Зеленский сообщил во время обращения к парламенту Литвы, передает корреспондент УНН.

Зеленский заявил, что установлена личность российского оккупанта, который изнасиловал младенца

Цитата

"Зафиксированы сотни случаев изнасилований, в том числе несовершеннолетних девушек, и совсем маленьких детей, и даже младенца. Об этом страшного говорить, но это было. Установлена даже личность, это российский солдат Бычков из Пскова, десантник или спецназовец, который отправлял товарищам видео того, что он делает с младенцем, как он издевается над младенцем. Вот такой российский военный "защитник детей", - сказал Зеленский.

Детали

Президент предположил, что российские пропагандисты уже начали это оправдывать.

"Российские пропагандисты, видимо, уже начали это оправдывать. Видимо, говорят, что этого не было, а если было, то это была защита русскоязычных. И это преступление, как и каждое такое преступление, останется на ответственности в том числе и пропагандистов", - отметил Зеленский.

Дополнение

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщала, что во время оккупации в подвале одного дома в Буче Киевской области российские оккупанты изнасиловали около 25 девушек и женщин в возрасте от 14 до 24 лет.

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