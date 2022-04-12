Зеленський заявив, що встановлено особу російського окупанта, який зґвалтував немовля
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже встановлено особу російського окупанта, який зґвалтував немовля та надсилав відео зі знущанням товаришам. Про це Зеленський повідомив під час звернення до парламенту Литви, передає кореспондент УНН.
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«Зафіксовані сотні випадків зґвалтувань, у тому числі неповнолітніх дівчат, і зовсім маленьких дітей, і навіть немовля. Про це страшного говорити, але це було. Встановлено навіть особу, це російський вояка Бичков з Пскова, десантник чи спецпризначенець, який відправляв товаришам відео того, що він робить з немовлям, як він знущається з немовля. Ось такий російський військовий "захисник дітей", - сказав Зеленський.
Деталі
Президент припустив, що російські пропагандисти вже почали це виправдовувати.
«Російські пропагандисти, мабуть, вже почали це виправдовувати. Мабуть, кажуть, що цього не було, а якщо було, то це був захист російськомовних. І цей злочин, як і кожен такий злочин, залишиться на відповідальності в тому числі й пропагандистів…», - зазначив Зеленський.
Доповнення
Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомляла, що під час окупації в підвалі одного будинку в Бучі на Київщині російські окупанти зґвалтували близько 25 дівчат і жінок віком від 14 до 24 років.