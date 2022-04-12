Зеленський заявив, що встановлено особу російського окупанта, який зґвалтував немовля

Цитата

«Зафіксовані сотні випадків зґвалтувань, у тому числі неповнолітніх дівчат, і зовсім маленьких дітей, і навіть немовля. Про це страшного говорити, але це було. Встановлено навіть особу, це російський вояка Бичков з Пскова, десантник чи спецпризначенець, який відправляв товаришам відео того, що він робить з немовлям, як він знущається з немовля. Ось такий російський військовий "захисник дітей", - сказав Зеленський.

Деталі

Президент припустив, що російські пропагандисти вже почали це виправдовувати.

«Російські пропагандисти, мабуть, вже почали це виправдовувати. Мабуть, кажуть, що цього не було, а якщо було, то це був захист російськомовних. І цей злочин, як і кожен такий злочин, залишиться на відповідальності в тому числі й пропагандистів…», - зазначив Зеленський.

Доповнення

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомляла, що під час окупації в підвалі одного будинку в Бучі на Київщині російські окупанти зґвалтували близько 25 дівчат і жінок віком від 14 до 24 років.