Омбудсмен: уже відомо про близько 25 дівчат й жінок, зґвалтованих російськими окупантами у Бучі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Під час окупації в підвалі одного будинку в Бучі на Київщині російські окупанти зґвалтували близько 25 дівчат і жінок віком від 14 до 24 років. Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у коментарі BBC, пише УНН.
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"Близько 25 дівчат і жінок віком від 14 до 24 років були систематично зґвалтовані під час окупації в підвалі одного будинку в Бучі. Дев'ять з них вагітні", - розповіла Денісова.
Деталі
Денісова зазначила, що російські солдати казали їм, що зґвалтують їх до такої міри, що вони не захочуть сексуального контакту з жодним чоловіком, щоб завадити їм мати українських дітей.
Омбудсмен повідомила, що вони отримують кілька дзвінків на гарячі лінії підтримки, а також отримують інформацію через канали в додатку для обміну повідомленнями Telegram.
"Нам зателефонувала 25-річна жінка, щоб розповісти, що її 16-річну сестру зґвалтували на вулиці на її очах. Вона сказала, що вони кричали: "Це станеться з кожною нацистською повією", коли вони ґвалтували її сестру", - сказала Денісова.
Вона зазначила, що наразі неможливо оцінити масштаби сексуальних злочинів, скоєних російськими військами під час окупації.
"Наразі це неможливо, тому що не всі бажають нам розповісти, що з ними сталося. Більшість з них зараз звертаються за психологічною підтримкою, тому ми не можемо зафіксувати це як злочини, якщо вони не дадуть нам своїх свідчень", – зазначила Денісова.
За її словами, Україна хоче, щоб ООН створила спеціальний трибунал, щоб судити особисто володимира путіна за обвинуваченнями у воєнних злочинах, включаючи зґвалтування.
Доповнення
Денісова повідомляла, що російські нелюди ґвалтують українських дітей на очах у їхніх батьків.
Повідомлялося про випадок, коли російські військові на окупованій території зґвалтували вагітну дівчину та бабусю.