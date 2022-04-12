Омбудсмен: уже відомо про близько 25 дівчат й жінок, зґвалтованих російськими окупантами у Бучі

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Під час окупації в підвалі одного будинку в Бучі на Київщині російські окупанти зґвалтували близько 25 дівчат і жінок віком від 14 до 24 років. Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у коментарі BBC, пише УНН.