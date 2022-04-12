Омбудсмен: уже известно об около 25 девушках и женщинах, изнасилованных российскими оккупантами в Буче

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"Около 25 девушек и женщин в возрасте от 14 до 24 лет были систематически изнасилованы во время оккупации в подвале одного дома в Буче. Девять из них беременны", - рассказала Денисова.

Детали

Денисова отметила, что российские солдаты говорили им, что изнасилуют их до такой степени, что они не захотят сексуального контакта ни с одним мужчиной, чтобы помешать им иметь украинских детей.

Омбудсмен сообщила, что они получают несколько звонков на горячие линии поддержки, а также получают информацию через каналы в приложении для обмена сообщениями Telegram.

"Нам позвонила 25-летняя женщина, чтобы рассказать, что ее 16-летнюю сестру изнасиловали на улице на ее глазах. Она сказала, что они кричали: "Это случится с каждой нацистской шлюхой", когда они насиловали ее сестру", - сказала Денисова.

Она отметила, что пока невозможно оценить масштабы сексуальных преступлений, совершенных российскими войсками во время оккупации.

"Пока это невозможно, потому что не все желают нам рассказать, что с ними произошло. Большинство из них сейчас обращаются за психологической поддержкой, поэтому мы не можем зафиксировать это как преступления, если они не дадут нам своих показаний", - отметила Денисова.

По ее словам, Украина хочет, чтобы ООН создала специальный трибунал, чтобы судить лично владимира путина по обвинениям в военных преступлениях, включая изнасилование.

Дополнение

Денисова сообщала, что российские нелюди насилуют украинских детей на глазах у их родителей.

Сообщалось о случае, когда российские военные на оккупированной территории изнасиловали беременную девушку и бабушку.