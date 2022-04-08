Російські нелюди ґвалтують дітей на очах у їхніх батьків – Денісова

Деталі

Дівчинка, 14 років — зґвалтована 5 окупантами, зараз вагітна (Буча);

Хлопчик, 11 років — зґвалтований на очах у мами, яку прив’язали до стільця, щоб дивилася (Буча);

Дівчина 20 років — зґвалтувана трьома окупантами відразу у всі можливі місця (Ірпінь).

Цитата

“Немає такого місця ні на землі, ні в пеклі, де рашистські злочинці зможуть сховатися від розплати! Зґвалтування суворо заборонені статтею 27 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року. Звертаюсь до комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до московського механізму, врахувати ці факти військових злочинів рф в Україні”, – наголосила Денісова.

Додамо

Російські військові на окупованій території зґвалтували вагітну дівчину та бабусю.