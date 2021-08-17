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Зеленский запустил процесс отбора на должности судей КСУ по квоте Президента

Зеленский запустил процесс отбора на должности судей КСУ по квоте Президента

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о конкурсе для отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины в отношении лиц, которых назначает президент. Об этом говорится в президентском указе №365/2021 от 17 августа, информирует УНН.

Детали

Как указано, указ подписан "в целях обеспечения отбора на конкурсной основе кандидатур на должность судьи КСУ относительно лиц, которых назначает Президент Украины.

Так, Глава государства утвердил Положение о проведении конкурса для отбора кандидатур и персональный состав конкурсной комиссии.

Конкурсная комиссия создается в составе семи членов, трое из которых являются международными экспертами в области права.

Председатель и секретарь конкурсной комиссии избираются открытым голосованием простым большинством голосов от состава конкурсной комиссии на первом заседании из числа ее членов.

"Конкурсной комиссии для осуществления отбора кандидатур на должность судьи КСУ (...): разместить в установленном порядке объявления о начале конкурса для отбора кандидатур на должность судьи КСУ относительно лиц, которых назначает Президент Украины, на вебсайте Официального интернет-представительства Президента Украины", - говорится в тексте указа.

Решение конкурсной комиссии, как указано, принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов от ее состава.

Также конкурсной комиссии поручено "обеспечить проведение на конкурсной основе отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины в отношении лиц, которых назначает Президент Украины".

Общий срок проведения конкурса для отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины составляет два месяца.

Конкурс проводится в несколько этапов: объявление о начале конкурса; представление документов кандидатами; рассмотрение конкурсной комиссией представленных документов; проведение спецпроверки; проведение собеседований с кандидатами и принятия рекомендации по каждому кандидату, составление списка кандидатов; представления списка кандидатов, рекомендованных на должность судьи Конституционного Суда Украины, Президенту Украины для принятия решения о назначении.

Конечный срок подачи документов для участия в конкурсе определяется календарной датой, которая наступает не ранее чем через тридцать календарных дней со дня размещения конкурсной комиссией объявления о начале конкурса.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

Добавим

Согласно законодательству, в состав суда входят 18 судей Конституционного Суда.

Президент Украины, Верховная Рада Украины и съезд судей Украины назначают по шесть судей Конституционного Суда.

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