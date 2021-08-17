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Зеленський запустив процес відбору на посади суддів КСУ за квотою Президента

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ стосовно конкурсу для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України щодо осіб, яких призначає Президент. Про це йдеться в президентському указі №365/2021 від 17 серпня, інформує УНН.

Деталі

Як вказано, указ підписано "з метою забезпечення відбору на конкурсних засадах кандидатур на посаду судді КСУ щодо осіб, яких призначає Президент України.

Так, Глава держави затвердив Положення про проведення конкурсу для відбору кандидатур і персональний склад конкурсної комісії.

Конкурсна комісія утворюється у складі семи членів, троє з яких є міжнародними експертами у сфері права.

Голова та секретар конкурсної комісії обираються відкритим голосуванням простою більшістю голосів від складу конкурсної комісії на першому засіданні з числа її членів.

"Конкурсній комісії для здійснення відбору кандидатур на посаду судді КСУ...: розмістити в установленому порядку оголошення про початок конкурсу для відбору кандидатур на посаду судді КСУ щодо осіб, яких призначає Президент України, на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України", - йдеться у тексті указу.

Рішення конкурсної комісії, як вказано, приймаються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів від її складу.

Також конкурсній комісії доручено "забезпечити проведення на конкурсних засадах відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України щодо осіб, яких призначає Президент України".

Загальний строк проведення конкурсу для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України становить два місяці.

Конкурс проводиться у кілька етапів: оголошення про початок конкурсу; подання документів кандидатами; розгляд конкурсною комісією поданих документів; проведення спецперевірки; проведення співбесід із кандидатами та ухвалення рекомендації щодо кожного кандидата, складання списку кандидатів; подання списку кандидатів, рекомендованих на посаду судді Конституційного Суду України, Президентові України для ухвалення рішення про призначення.

Кінцевий термін подання документів для участі в конкурсі визначається календарною датою, яка настає не раніше ніж через тридцять календарних днів із дня розміщення конкурсною комісією оголошення про початок конкурсу.

До конкурсної комісії увійшли: Мірослав Вижиковський — член Panel 255 — дорадчого органу ЄС з питань відбору суддів (за згодою); Дмитро Кухнюк — доцент однієї з кафедр Інституту права КНУ ім. Тараса Шевченка (за згодою); Дмитро Лук'янов — завідувач однієї з кафедр Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого (за згодою); Олександр Скрипнюк — заступник директора з наукової роботи Інституту держави і права імені В.М.Корецького НАН України (за згодою); Спиридон Флогаітіс — директор Європейської організації публічного права (за згодою); Богдан Футей — суддя Федерального Суду Претензій США (за згодою); Артем янчук — професор однієї з кафедр факультету міжнародних відносин НАУ (за згодою).

Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

Додамо

Згідно з законодавством, склад Суду становить 18 суддів Конституційного Суду.

Президент України, Верховна Рада України та з’їзд суддів України призначають по шість суддів Конституційного Суду.

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