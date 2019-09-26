Зеленский пригласил западных инвесторов присоединиться к процессу трансформации Украины

"Именно это для нас самое важное: мы идентифицируем и системно решим все проблемы западных компаний в Украине - от проблемы на таможнях и в налоговой к защите прав инвесторов и защиты прав интеллектуальной собственности", - заявил Зеленский.

По его словам, в Украине для этого сегодня есть все: политическая воля Президента, большинство в Верховной Раде, настроенное работать правительство и премьер-министр.

"У нас сейчас не хватает только одного - времени. Общество не будет ждать несколько лет, пока что-то заработает в Украине. Мы проводим структурные преобразования, и я искренне приглашаю вас всех стать частью этого важного процесса - трансформации Украины в действительно европейскую развитую страну, свободную от коррупции и полную бизнес-возможностями", - добавил он.

Как подчеркнул Президент, прозрачность и верховенство права являются безоговорочными предпосылками для ведения успешного бизнеса, привлечения инвестиций и реализации новых идей.

"Мы будем реформировать судебную систему, чтобы каждый инвестор - то ли западный, то ли украинский - мог уверенно рассчитывать на справедливость. Мы также уже начали реформу правоохранительных органов, чтобы обеспечить расследование коррупционных преступлений и неотвратимость наказания за них", - заявил Зеленский.

Глава государства призвал инвесторов верить в Украину и пообещал приложить все усилия, чтобы оправдать это доверие.

"Вместе, я уверен, мы достигнем успеха", - отметил Президент.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что его команда настроена не обещать реформы и изменения в стране, а быстро их проводить.