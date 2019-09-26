Зеленський запросив західних інвесторів долучитися до процесу трансформації України
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявляє, що нова українська влада має прагнення та можливості вирішити всі проблеми іноземних інвесторів у нашій країні, і запрошує західний бізнес стати частиною процесу трансформації України в європейську розвинену державу. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення Офісу Президента.
“Саме це для нас найважливіше: ми ідентифікуємо та системно вирішимо всі проблеми західних компаній в Україні — від проблеми на митницях та у податковій до захисту прав інвесторів і захисту прав інтелектуальної власності”, — заявив Зеленський.
За його словами, в Україні для цього сьогодні є все: політична воля Президента, більшість у Верховній Раді, налаштований працювати уряд і Прем’єр-міністр.
“У нас нині бракує тільки одного — часу. Суспільство не чекатиме декілька років, поки щось запрацює в Україні. Ми проводимо структурні перетворення, і я щиро запрошую вас усіх стати частиною цього важливого процесу — трансформації України у справді європейську розвинену країну, вільну від корупції та сповнену бізнес-можливостями”, — додав він.
Як наголосив Президент, прозорість і верховенство права є беззаперечними передумовами для ведення успішного бізнесу, залучення інвестицій та реалізації нових ідей.
“Ми реформуватимемо судову систему, щоб кожен інвестор — чи то західний, чи то український — міг упевнено розраховувати на справедливість. Ми також уже розпочали реформу правоохоронних органів, щоб забезпечити розслідування корупційних злочинів і невідворотність покарання за них”, — заявив Зеленський.
Глава держави закликав інвесторів вірити в Україну та пообіцяв докласти всіх зусиль, щоб виправдати цю довіру.
“Разом, я впевнений, ми досягнемо успіху”, — зазначив Президент.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський наголошує, що його команда налаштована не обіцяти реформи та зміни в країні, а швидко їх проводити.