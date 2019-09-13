Зеленский предложил международным инвесторам ряд проектов в Украине

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 111507 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 122278 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 113821 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 119819 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 125148 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150803 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150422 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 194820 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Зеленский предложил международным инвесторам ряд проектов в Украине

Зеленский предложил международным инвесторам ряд проектов в Украине

Киев  •  УНН

 • 10628 просмотра

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на 16-й ежегодной встречи YES, предложил ряд амбициозных проектов международным инвесторам, передает корреспондент УНН.

"С вашего разрешения, есть несколько проектов, которые я хотел вам проанонсировать. Проект ирригации земли в южных регионах страны - амбициозная задача преобразования пустынных земель на плодородные. Мижуниверситетний IT-кластер в Харькове - городе с наибольшим количеством студентов. Дальше - центр кинопроизводства в Киеве", - сказал Президент, и его слова сопровождались появлением на установленном вблизи мониторе слайда "Украинский голливуд".

"Вы знаете, что вчера мы приняли закон о содействии и помощи кинопроизводству. Приглашаем всех убедиться: у нас не хуже снимать, чем в Будапеште, в Польше. Далее у нас - новый курорт на побережье Черного моря. Нужно уточнить, что это совершенно новый украинский город - с нуля. Проекты новых горнолыжных курортов. Не только для любителей Буковеля. Есть Карпаты, они большие, у нас есть огромный потенциал стать восточноевропейскими Альпами... Импакт-инвестирование. Следующий проект на перекрестке образования, искусства и бизнеса - проект перезагрузки экономики во всех регионах Украины... Удивительное место - небольшой речной остров Европы, это остров Хортица - сердце казачества. Далее - масштабный парк развлечений для гостей восточной и центральной Европы "Port Aventura", - рассказал Глава государства.

По его словам, это - далеко не полный перечень причин, по которым он приглашает инвестировать в Украину.

"Ожидаем, будем рады, если вы придете в гости, как говорится в Украине, со своим", - добавил Зеленский.

Напомним, Президент Зеленский заявил, что для счастья Украины надо преодолеть врагов.

Украинские Национальные Новости

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