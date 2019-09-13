Зеленский предложил международным инвесторам ряд проектов в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на 16-й ежегодной встречи YES, предложил ряд амбициозных проектов международным инвесторам, передает корреспондент УНН.
"С вашего разрешения, есть несколько проектов, которые я хотел вам проанонсировать. Проект ирригации земли в южных регионах страны - амбициозная задача преобразования пустынных земель на плодородные. Мижуниверситетний IT-кластер в Харькове - городе с наибольшим количеством студентов. Дальше - центр кинопроизводства в Киеве", - сказал Президент, и его слова сопровождались появлением на установленном вблизи мониторе слайда "Украинский голливуд".
"Вы знаете, что вчера мы приняли закон о содействии и помощи кинопроизводству. Приглашаем всех убедиться: у нас не хуже снимать, чем в Будапеште, в Польше. Далее у нас - новый курорт на побережье Черного моря. Нужно уточнить, что это совершенно новый украинский город - с нуля. Проекты новых горнолыжных курортов. Не только для любителей Буковеля. Есть Карпаты, они большие, у нас есть огромный потенциал стать восточноевропейскими Альпами... Импакт-инвестирование. Следующий проект на перекрестке образования, искусства и бизнеса - проект перезагрузки экономики во всех регионах Украины... Удивительное место - небольшой речной остров Европы, это остров Хортица - сердце казачества. Далее - масштабный парк развлечений для гостей восточной и центральной Европы "Port Aventura", - рассказал Глава государства.
По его словам, это - далеко не полный перечень причин, по которым он приглашает инвестировать в Украину.
"Ожидаем, будем рады, если вы придете в гости, как говорится в Украине, со своим", - добавил Зеленский.
Напомним, Президент Зеленский заявил, что для счастья Украины надо преодолеть врагов.