Зеленський запропонував міжнародним інвесторам низку проектів в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на 16-й щорічній зустрічі YES, запропонував низку амбітних проектів міжнародним інвесторам, передає кореспондент УНН.
"З вашого дозволу, є декілька проектів, які б я хотів вам проанонсувати. Проект іригації землі у південних регіонах країни – амбітна задача перетворення пустельних земель на плодючі. Міжуніверситетний IT-кластер у Харкові – місті з найбільшою кількістю студентів. Далі - центр кіновиробництва в Києві", - сказав Президент, і його слова супроводжувалися появою на встановленому поблизу моніторі слайду "Українский голлівуд".
"Ви знаєте, що вчора ми прийняли закон про сприяння і допомогу кіновиробництву. Запрошуємо всіх переконатись: у нас не гірше знімати, аніж в Будапешті, у Польщі. Далі у нас – новий курорт на узбережжі Чорного моря. Потрібно уточнити, що це абсолютно нове українське місто – з нуля. Проекти нових гірськолижних курортів. Не тільки для любителів Буковелі. Є Карпати, вони великі, у нас є гігантський потенціал стати східноєвропейськими Альпами… Імпакт-інвестування. Наступний проект на перехресті освіти, мистецтва та бізнесу – проект перезавантаження економіки в усіх регіонах України... Дивовижне місце – невеликий річний острів Європи, це острів Хортиця – серце козацтва. Далі – масштабний парк розваг для гостей східної та центральної Європи "Port Aventura", - розповів Глава держави.
З його слів, це - далеко не повний перелік причин, через які він запрошує інвестувати в Україну.
"Чекаємо, будемо раді, якщо ви прийдете в гості, як-то кажуть в Україні, зі своїм", - додав Зеленський.
Нагадаємо, Президент Зеленський заявив, що для щастя України треба подолати ворогів.