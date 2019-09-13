Для щастя України треба подолати ворогів – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Для того, щоб в Україні панувало щастя, необхідно подолати ворогів — як геополітичних, так і внутрішніх ворогів щастя. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на 16-й ялтинській щорічній зустрічі YES, передає кореспондент УНН.
“У мене та команди є привід для щастя. Це велика довіра громадян України, і я дуже вдячний вам. Величезна довіра, але з тим це величезна відповідальність, бо якщо у нас не вийде — це буде наступна всенародна депресія. Що може бути гіршим від нещастя — тільки приреченість. Яку країну повинні збудувати ми, що потрібно для щастя — все просто: подолати ворогів. І мова зараз не тільки про геополітику. Я маю на увазі ворогів нашого українського щастя: це війна, бідність, корупція, і, вибачте, заздрість”, — сказав Президент.
З його слів, бачення його команди щасливої української родини — перше і головніше , це те, що “всі за столом, порожніх стільців немає”.
Як повідомляв УНН, напередодні у Києві відбулась зустріч Президента України Володимира Зеленського з лідером Фінської Республіки Саулі Нііністьо.