Для счастья Украине нужно преодолеть врагов - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Для того, чтобы в Украине царило счастье, необходимо преодолеть врагов — как геополитических, так и внутренних врагов счастья. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на 16-й ялтинской ежегодной встречи YES, передает корреспондент УНН.
“У меня и команды есть повод для счастья. Это большое доверие граждан Украины, и я очень благодарен вам. Огромное доверие, но с тем это огромная ответственность, потому что если у нас не получится — это будет следующая всенародная депрессия. Что может быть хуже несчастье — только обреченность. Какую страну должны построить мы, что нужно для счастья — все просто: преодолеть врагов. И речь сейчас не только о геополитике. Я имею в виду врагов нашего украинского счастья: это война, бедность, коррупция, и, простите, зависть”, — сказал Президент.
По его словам, видение его команды счастливой украинской семьи — первое и главнее, это то, что “все за столом, пустых стульев нет”.
Как сообщал УНН, накануне в Киеве состоялась встреча Президента Украины Владимира Зеленского с лидером Финской Республики Сауле Ниинистё.