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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 83442 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 114366 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 106128 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 112796 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120820 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148830 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149068 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Для счастья Украине нужно преодолеть врагов - Зеленский

Для счастья Украине нужно преодолеть врагов - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 8923 просмотра

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Для того, чтобы в Украине царило счастье, необходимо преодолеть врагов — как геополитических, так и внутренних врагов счастья. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на 16-й ялтинской ежегодной встречи YES, передает корреспондент УНН.

“У меня и команды есть повод для счастья. Это большое доверие граждан Украины, и я очень благодарен вам. Огромное доверие, но с тем это огромная ответственность, потому что если у нас не получится — это будет следующая всенародная депрессия. Что может быть хуже несчастье — только обреченность. Какую страну должны построить мы, что нужно для счастья — все просто: преодолеть врагов. И речь сейчас не только о геополитике. Я имею в виду врагов нашего украинского счастья: это война, бедность, коррупция, и, простите, зависть”, — сказал Президент.

По его словам, видение его команды счастливой украинской семьи — первое и главнее, это то, что “все за столом, пустых стульев нет”.

Как сообщал УНН, накануне в Киеве состоялась встреча Президента Украины Владимира Зеленского с лидером Финской Республики Сауле Ниинистё.

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