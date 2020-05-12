Зеленский с участием Шмыгаля провел совещание с главами ОГА по поводу надбавок врачам в регионах
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание с премьер-министром Денисом Шмыгалем, главами областных государственных администраций, министром здравоохранения Максимом Степановым и первым заместителем руководителя Офиса Президента Сергеем Трофимовым по выплатам надбавок врачам, которые непосредственно работают с больными на COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, передает УНН.
"В частности, речь шла о том, что возникла юридическая коллизия относительно выплаты надбавок за март. Поэтому многие регионы руководствовались приказом Министерства социальной политики от 2003 года, согласно которому надбавки начислялись за почасовую работу. Выплаты же за апрель происходят по другой формуле - через подписанные договоры с Национальной службой здоровья Украины", - сообщили в Президента.
Отмечается, что для этого экстренной медицинской помощи, опорных больниц, стационарных учреждений, которые помогают бороться с COVID-19 и мобильным бригадам, которые выезжают к пациентам, должны заключить договоры с НСЗУ.
"Процент заключенных договоров по всем четырем категориям сейчас невысок. А без этого оплатить обещанные до 300% надбавки не получится. Хотя врачи на передовой их заслужили, как никогда", - отметил Зеленский.
Президент Украины поручил министру здравоохранения пообщаться со всеми областными государственными администрациями по поводу препятствий, которые мешают им осуществить доплаты, и решить эти проблемы уже в ближайшие дни.
"Из-за бюрократических проволочек мы потратили время, медики получили зарплаты без надлежащих им доплат. Это должно быть исправлено. Рад, что мы все понимаем друг друга и готовы сотрудничать для решения этого вопроса", - обратился Денис Шмыгаль к главам ОГА.
Как сообщалось в УНН, на прошлой неделе Зеленский пригрозил оставить губернаторов без зарплат и должностей из-за невыплаты надбавок врачам.