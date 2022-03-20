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Зеленский: если бы Украина была членом НАТО, Россия не начала бы войну

Зеленский: если бы Украина была членом НАТО, Россия не начала бы войну

Киев • УНН

 • 147098 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Россия не начала бы войну, если бы Украина была членом НАТО. Об этом Президент Владимир Зеленский заявил в интервью CNN, он призвал НАТО показать свою поддержку Украине, чтобы остановить гибель мирного населения, передает УНН.

Цитата

"Если бы мы были членом НАТО, война бы не началась. Я хотел бы получить гарантии безопасности для моей страны, для моего народа", — отметил Зеленский и добавил, что благодарен за помощь, которую НАТО оказала с начала вторжения.

"Если члены НАТО готовы видеть нас в Альянсе, сделайте это немедленно, потому что ежедневно гибнут люди. Но если вы не готовы сохранить жизнь нашему народу, если вы просто хотите увидеть, как мы находимся между двумя мирами, если вы хотите видеть нас в этом сомнительном положении, когда мы не понимаем, можете ли вы принять нас или нет - вы не можете поставить нас в эту ситуацию, вы не можете заставить нас быть в этой неопределенности", - сказал Зеленский.

Дополнение

Зеленский заявил, что Украина сейчас не претендует на активизацию пятой статьи Договора о НАТО, ведь Альянсу не хватает уверенности.

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