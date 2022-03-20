Зеленський: якби Україна була членом НАТО, Росія не почала б війну

Цитата

"Якби ми були членом НАТО, війна б не розпочалася. Я хотів би отримати гарантії безпеки для моєї країни, для мого народу", — зазначив Зеленський і додав, що вдячний за допомогу, яку НАТО надала з початку вторгнення.

"Якщо члени НАТО готові бачити нас в Альянсі, зробіть це негайно, тому що щодня гинуть люди. Але якщо ви не готові зберегти життя нашому народу, якщо ви просто хочете побачити, як ми перебуваємо між двома світами, якщо ви хочете бачити нас у цьому сумнівному становищі, коли ми не розуміємо, чи можете ви прийняти нас чи ні - ви не можете поставити нас в цю ситуацію, ви не можете змусити нас бути в цій невизначеності", - сказав Зеленський.

Доповнення

Зеленський заявив, що Україна зараз не претендує на активізацію п'ятої статті договору про НАТО, адже Альянсу бракує впевненості.



