Зеленский ввел в действие санкции СНБО против "воров в законе"

Детали

Указом постановлено: ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2021 года “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)” (прилагается); контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящего Указа, возложить на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Таким образом Президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 14 мая, которое обновляет список физических и юридических лиц, в отношении которых вводятся санкции, в частности его расширения “ворами в законе” и иностранцами, являющимися “криминальными авторитетами”.

Дополнение

Зеленский, говоря об итогах заседания СНБО от 14 мая, сообщил, что Украина ввела санкции против более 500 “воров в законе” и 111 иностранцев — “криминальных авторитетов”.

По словам Главы государства, ко всем этим лицам применены: блокировка активов, запрет въезда на территорию Украины, отказ в предоставлении или отмене визы, вида на временное или постоянное проживание, разрешения на иммиграцию, отказ в продлении срока пребывания в Украине, невозможность получения ими гражданства Украины и принудительное выдворение.