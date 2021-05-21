Зеленский ввел в действие санкции СНБО против "воров в законе"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 14 мая о применении персональных санкций против 674 человек и 138 компаний, пишет УНН со ссылкой на Указ № 203/2021.
Детали
Указом постановлено: ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2021 года “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)” (прилагается); контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящего Указа, возложить на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Таким образом Президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 14 мая, которое обновляет список физических и юридических лиц, в отношении которых вводятся санкции, в частности его расширения “ворами в законе” и иностранцами, являющимися “криминальными авторитетами”.
Дополнение
Зеленский, говоря об итогах заседания СНБО от 14 мая, сообщил, что Украина ввела санкции против более 500 “воров в законе” и 111 иностранцев — “криминальных авторитетов”.
По словам Главы государства, ко всем этим лицам применены: блокировка активов, запрет въезда на территорию Украины, отказ в предоставлении или отмене визы, вида на временное или постоянное проживание, разрешения на иммиграцию, отказ в продлении срока пребывания в Украине, невозможность получения ими гражданства Украины и принудительное выдворение.