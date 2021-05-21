Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти "злодіїв у законі"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 14 травня щодо застосування персональних санкцій проти 674 людей та 138 компаній, пише УНН з посиланням на Указ № 203/2021.
Деталі
Указом постановлено: увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” (додається); контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
Таким чином Президент ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 14 травня, котре оновлює список фізичних і юридичних осіб, проти яких запроваджуються санкції, зокрема його розширено “ворами в законі” й іноземцями, які є “кримінальними авторитетами”.
Доповнення
Зеленський, говорячи про підсумки засідання РНБО від 14 травня, повідомив, що Україна запровадила санкції проти понад 500 “злодіїв у законі” та 111 іноземців — “кримінальних авторитетів”.
Зі слів Глави держави, до всіх цих осіб застосовані: блокування активів, заборона в’їзду на територію України, відмова у наданні або скасуванні візи, посвідки на тимчасове чи постійне проживання, дозволу на імміграцію, відмова у продовженні строку перебування в Україні, неможливість набуття ними громадянства України та примусове видворення.