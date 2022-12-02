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Зеленский ввел в действие решение СНБО по запрету в Украине УПЦ МП

Киев • УНН

 • 1299956 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по запрету в Украине религиозных организаций, на которые влияет россия. Соответствующий указ №820/2022 опубликован на сайте главы государства, передает УНН.

Цитата

"В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю: ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 декабря 2022 года "Об отдельных аспектах деятельности религиозных организаций в Украине и применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", – говорится в указе.

Напомним

СНБО поручил правительству внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о запрете религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в россии, а Государственной службе по этнополитике и свободе совести – обеспечить проведение религиоведческой экспертизы устава об управлении УПЦ на наличие связи с московским патриархатом.

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