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Зеленский вручил награды по случаю Дня ВМС: кто получил

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский передал ордены "Золотая Звезда" родным погибших Героев Украины Анны Бортюк и Сергея Шатохина, а также наградил орденами и медалями военных моряков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Сегодня мы награждаем орденами и медалями лучших из украинских военных моряков. А кроме этого, отмечаем званием Герой Украины и орденом "Золотая Звезда", к сожалению - посмертно, за отвагу в спасении людей во время пожара в Одесском колледже", - сказал Зеленский.

Так, он передал ордены "Золотая Звезда" родным погибших Героев Украины - преподавателя высшей математики и информационных дисциплин государственного высшего учебного заведения "Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса" Анны Бортюк и командира отделения государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области, прапорщика службы гражданской защиты Сергея Шатохина. Награду Анны Бортюк получил ее муж Николай, а награду Сергея Шатохина - жена Героя Людмила.

Они удостоены высокой награды за героизм и самопожертвование, проявленные при спасении людей во время пожара в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, который произошел 4 декабря 2019 года.

Также Президент вручил государственные награды по случаю Дня Военно-Морских сил Украины.

В частности, орденом "За мужество" III степени награжден старший мичман Андрей Марчук и старшина Владимир Сорочан.

Медалью "За воинскую службу Украине" награждены капитан Сергей Волынский, капитан Ярослав Волянский, капитан ІІ ранга Алексей Корецкий и лейтенант Роман Сухина.

Медалью "Защитнику Отечества" награждены старшина Андрей Вакуленко и капитан I ранга Роман Кодымский.

Напомним, что сегодня в Украине отмечают День Военно-Морских Сил Вооруженных Сил и День работников морского и речного флота. Соответствующий указ об установлении даты Дня ВМС был подписан Президентом Украины 12 июня 2015 года.

Ранее в УНН сообщалось, что украинские моряки, среди них, моряки из Крыма, которые в 2014 году не предали Украину, получат более 70 квартир.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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