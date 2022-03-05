Зеленский: уверен, что уже скоро мы сможем сказать нашим людям “возвращайтесь”

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“Я уверен, что уже скоро мы сможем сказать нашим людям: возвращайтесь. Возвращайтесь из Польши, из Румынии, из Словакии и всех других дружественных стран, возвращайтесь, потому что угрозы больше нет. Мы уже думаем о будущем для всех украинцев после войны, о том, как оживить наши города, как восстановить нашу экономику”, - сказал Президент.

Детали

Он сообщил, что говорил с главой Всемирного банка, исполнительным директором Международного валютного фонда. По его словам, уже есть согласие между крупнейшими финансовыми институтами ради поддержки Украины.

“Уже есть решение о неотложной помощи, о десятках миллиардов долларов на восстановление Украины после войны. И это только первые решения”, - добавил он.

Дополнение

По данным ООН, на которые ссылается Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, от начала широкомасштабной вооруженной агрессии России Украину вынуждены были покинуть более 1,2 млн граждан.

В частности, согласно данным ООН, 650 тысяч украинцев выехали в Польшу, 145 тысяч - в Румынию, 103 тысячи - в Молдову, 90 тысяч - в Словакию, 57 тысяч - в Румынию.