Зеленський: впевнений, що вже скоро ми зможемо сказати нашим людям “повертайтеся”
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський впевнений, що вже скоро зможе сказати українцям повертатись додому з-за кордону. Про це він заявив у відеозверненні в суботу, пише УНН.
Цитата
“Я впевнений, що вже скоро ми зможемо сказати нашим людям: повертайтеся. Повертайтеся з Польщі, з Румунії, зі Словаччини та усіх інших дружніх країн, повертайтеся, бо загрози більше немає. Ми вже думаємо про майбутнє для всіх українців після війни, про те, як оживити наші міста, як відновити нашу економіку”, - сказав Президент.
Деталі
Він повідомив, що говорив з головою Світового банку, виконавчим директором Міжнародного валютного фонду. З його слів, вже є згода між найбільшими фінансовими інституціями заради підтримки України.
“Уже є рішення про невідкладну допомогу, про десятки мільярдів доларів на відбудову України після війни. І це тільки перші рішення”, - додав він.
Доповнення
За даними ООН, на які посилається Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, від початку широкомасштабної збройної агресії Росії Україну змушені були залишити понад 1,2 млн громадян.
Зокрема, згідно з даними ООН, 650 тисяч українців виїхали до Польщі, 145 тисяч - до Румунії, 103 тисячі - до Молдови, 90 тисяч - до Словаччини, 57 тисяч - до Румунії.