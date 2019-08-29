Зеленский внес законопроект об уменьшении конституционного состава ВР и закрепления пропорциональной избирательной системы

Проект Закона о внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепление пропорциональной избирательной системы) зарегистрирован сегодня под номером 1017.

Внесен как неотложный. Пока текст законопроекта на сайте парламента отсутствует.

Стоит напомнить, что Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внесении изменения в ЗУ "О Высшем антикоррупционный суд", о начале работы суда.