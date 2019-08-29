Зеленський вніс законопроект щодо зменшення конституційного складу ВР та закріплення пропорційної виборчої системи
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроект про внесення змін до статей 76 та 77 Конституції України (щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради України та закріплення пропорційної виборчої системи), повідомляє УНН.
Проект Закону про внесення змін до статей 76 та 77 Конституції України (щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради України та закріплення пропорційної виборчої системи) зареєстрований сьогодні під номером 1017.
Внесений як невідкладний. Поки що текст законопроекту на сайті парламенту відсутній.
Варто нагадати, що Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроект про внесення зміни до ЗУ “Про Вищий антикорупційний суд”, щодо початку роботи суду.