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Зеленский выписал выговор главе Сумской ОГА

Зеленский выписал выговор главе Сумской ОГА

Киев  •  УНН

 • 18919 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о привлечении к ответственности председателя Сумской областной государственной администрации Романа Грищенко. Соответствующий документ №261/2020 от 1 июля обнародован на сайте Главы государства, передает УНН.

"За недостатки в работе по подбору кандидатур на должности руководителей местных государственных администраций объявить выговор председателю Сумской областной государственной администрации Грищенко Роману Сергеевичу", - говорится в документе.

Напомним, 11 марта Президент Владимир Зеленский назначил председателем Сумской областной государственной администрации Романа Грищенко.

Согласно декларации Романа Грищенко, до нового назначения он работал военным прокурором.

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