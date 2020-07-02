Зеленський виписав догану голові Сумської ОДА

“За недоліки в роботі з добору кандидатур на посади керівників місцевих державних адміністрацій оголосити догану голові Сумської обласної державної адміністрації Грищенку Роману Сергійовичу”, — сказано в документі.

Нагадаємо, 11 березня Президент Володимир Зеленський призначив головою Сумської обласної державної адміністрації Романа Грищенка.

Згідно з декларацією Романа Грищенка, до нового призначення він працював військовим прокурором.