Зеленський виписав догану голові Сумської ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про притягнення до відповідальності голови Сумської обласної державної адміністрації Романа Грищенка. Відповідний документ №261/2020 від 1 липня оприлюднений на сайті Глави держави, передає УНН.
“За недоліки в роботі з добору кандидатур на посади керівників місцевих державних адміністрацій оголосити догану голові Сумської обласної державної адміністрації Грищенку Роману Сергійовичу”, — сказано в документі.
Нагадаємо, 11 березня Президент Володимир Зеленський призначив головою Сумської обласної державної адміністрації Романа Грищенка.
Згідно з декларацією Романа Грищенка, до нового призначення він працював військовим прокурором.