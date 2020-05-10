Зеленский отметил званием "Мать-героиня" 678 женщин

КИЕВ. 10 мая. УНН. Сегодня, в День матери, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О присвоении почетного звания "Мать-героиня". За материнскую самоотверженность, образцовое воспитание детей и обеспечение условий для их всестороннего развития отмечено 678 украинских женщин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу офиса Президента.