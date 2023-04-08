Зеленский отметил наградами 771 украинского воина

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“Подписал сегодня несколько указов о награждении государственными наградами наших воинов: 771 боец. Воины механизированных бригад, штурмовых бригад, теробороны, наши зенитчики, тактическая авиация, разведбаты, инженерные бригады и танкисты. Всего за время полномасштабной войны более 43,5 тысячи наших защитников и защитниц отмечены государственными наградами”, — сказал Зеленский в своем видеообращении.

Напомним

Зеленский посетил Бучу на годовщину освобождения: поднял флаг и вручил почетную награду города-героя.