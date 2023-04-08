Зеленський відзначив нагородами 771 українського воїна

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“Підписав сьогодні кілька указів про відзначення державними нагородами наших воїнів: 771 боєць. Воїни механізованих бригад, штурмових бригад, тероборони, наші зенітники, тактична авіація, розвідбати, інженерні бригади та танкісти. Загалом за час повномасштабної війни більше ніж 43,5 тисячі наших захисників і захисниць відзначені державними нагородами”, — сказав Зеленський у своєму відеозверненні.

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Зеленський відвідав Бучу на річницю звільнення: підняв прапор та вручив почесну відзнаку міста-героя.