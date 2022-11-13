Зеленский отреагировал на взрыв в центре Стамбула

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"С глубокой грустью узнал о значительном количестве погибших и раненых при произошедшем в Стамбуле взрыве. Выражаю соболезнования близким погибших и желаю скорейшего выздоровления раненым. Боль дружественного турецкого народа – наша боль", - написал Зеленский.

Напомним

Губернатор Стамбула Али Ерликая сообщил, что сегодня около 16:20 (15:20 по Киеву) на популярном пешеходном проспекте Истикляль произошел взрыв.

Президент Турции сообщил, что в результате взрыва на пешеходном проспекте Истикляль погибли 6 человек, еще 53 человека получили ранения.