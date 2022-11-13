Вибух в Стамбулі: 6 загиблих та 53 постраждалих

Деталі

Під час виступу Ердоган повідомив, що в результаті вибуху пішохідному проспекті Істікляль загинуло 6 людей, ще 53 людини отримали поранення.

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«Наша нація повинна бути впевнена, що винуватці інциденту на вулиці Істікляль будуть покарані, як вони заслуговують. Відповідні підрозділи нашої держави продовжують свої зусилля з розкриття виконавців цього підступного нападу та асоціацій, які стоять за ним», – сказав Ердоган.

Він також додав, що попередня інформація про вибух вказує на те, що це був теракт і в ньому замішана жінка.

Нагадаємо

Губернатор Стамбула Алі Єрлікая повідомив, що сьогодні близько 16:20 (15:20 за Києвом) на популярному пішохідному проспекті Істікляль стався вибух.

Додамо

Це вже не перший вибух на вулиці Істікляль в Стамбулі. 19 березня 2016 року відбувся теракт бойовиком ІДІЛ, в результаті якого загинуло 5 осіб та 20 було поранено.

#Istanbul. Il y aurait de nombreux blessés.



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