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Вибух в Стамбулі: 6 загиблих та 53 постраждалих

Вибух в Стамбулі: 6 загиблих та 53 постраждалих

Київ • УНН

 • 323113 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пов’язав вибух у центрі Стамбула з тероризмом та заявив, що кількість загиблих зросла до 6. Про це він повідомив на пресконференції перед відльотом в Індонезію, передає УНН з посиланням на державне турецьке агентство Anadolu.

Деталі

Під час виступу Ердоган повідомив, що в результаті вибуху пішохідному проспекті Істікляль загинуло 6 людей, ще 53 людини отримали поранення.

Цитата

«Наша нація повинна бути впевнена, що винуватці інциденту на вулиці Істікляль будуть покарані, як вони заслуговують. Відповідні підрозділи нашої держави продовжують свої зусилля з розкриття виконавців цього підступного нападу та асоціацій, які стоять за ним», – сказав Ердоган.
Він також додав, що попередня інформація про вибух вказує на те, що це був теракт і в ньому замішана жінка.

Нагадаємо

Губернатор Стамбула Алі Єрлікая повідомив, що сьогодні близько 16:20 (15:20 за Києвом) на популярному пішохідному проспекті Істікляль стався вибух.

Додамо

Це вже не перший вибух на вулиці Істікляль в Стамбулі. 19 березня 2016 року відбувся теракт бойовиком ІДІЛ, в результаті якого загинуло 5 осіб та 20 було поранено.

#Istanbul. Il y aurait de nombreux blessés.

pic.twitter.com/heLGMSl0eS

— Cerfia (@CerfiaFR) November 13, 2022

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