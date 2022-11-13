У центрі Стамбула прогримів вибух: постраждало 11 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Турецькі ЗМІ повідомили в неділю, що в результаті вибуху на популярному пішохідному проспекті Істікляль у Стамбулі постраждало понад 11 людей, передає УНН.
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Губернатор Стамбула Алі Єрлікая повідомив, що сьогодні близько 16:20 (15:20 за Києвом) стався вибух. На місце події були направлені бригади поліції, медики та рятувальники. Є загиблі та постраждалі.
CNN Türk інформує, що бомба була підірвана на особі, яка, ймовірно, була терористом-смертником, і зазначено, що 11 людей отримали поранення в результаті цього вибуху.
Повідомляється, що є вірогідність другого вибуху.
FLASH | Une explosion a eu lieu sur l’avenue Istiklal d’#Istanbul. Il y aurait de nombreux blessés.
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