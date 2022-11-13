В центре Стамбула прогремел взрыв: пострадали 11 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Турецкие СМИ сообщили в воскресенье, что в результате взрыва на популярном пешеходном проспекте Истикляль в Стамбуле пострадали более 11 человек, передает УНН.
Детали
Губернатор Стамбула Али Ерликая сообщил, что сегодня около 16:20 (15:20 по Киеву) произошел взрыв. На место происшествия были направлены полицейские бригады, медики и спасатели. Есть погибшие и пострадавшие.
CNN Türk информирует, что бомба была взорвана на лице, которое, вероятно, было террористом-смертником, и отмечено, что 11 человек получили ранения в результате этого взрыва.
Сообщается, что есть вероятность второго взрыва.
#Istanbul. Il y aurait de nombreux blessés.
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