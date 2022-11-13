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В центре Стамбула прогремел взрыв: пострадали 11 человек

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 ноября. УНН. Турецкие СМИ сообщили в воскресенье, что в результате взрыва на популярном пешеходном проспекте Истикляль в Стамбуле пострадали более 11 человек, передает УНН.

Детали

Губернатор Стамбула Али Ерликая сообщил, что сегодня около 16:20 (15:20 по Киеву) произошел взрыв. На место происшествия были направлены полицейские бригады, медики и спасатели. Есть погибшие и пострадавшие. 

CNN Türk информирует, что бомба была взорвана на лице, которое, вероятно, было террористом-смертником, и отмечено, что 11 человек получили ранения в результате этого взрыва.

Сообщается, что есть вероятность второго взрыва.

#Istanbul. Il y aurait de nombreux blessés.

pic.twitter.com/heLGMSl0eS

— Cerfia (@CerfiaFR) November 13, 2022

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