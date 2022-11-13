В центре Стамбула прогремел взрыв: пострадали 11 человек

Детали

Губернатор Стамбула Али Ерликая сообщил, что сегодня около 16:20 (15:20 по Киеву) произошел взрыв. На место происшествия были направлены полицейские бригады, медики и спасатели. Есть погибшие и пострадавшие.

CNN Türk информирует, что бомба была взорвана на лице, которое, вероятно, было террористом-смертником, и отмечено, что 11 человек получили ранения в результате этого взрыва.

Сообщается, что есть вероятность второго взрыва.

#Istanbul. Il y aurait de nombreux blessés.



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