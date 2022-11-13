Взрыв в Стамбуле: 6 погибших и 53 пострадавших

Детали

Во время выступления Эрдоган сообщил, что в результате взрыва на пешеходном проспекте Истикляль погибли 6 человек, еще 53 человека получили ранения.

Цитата

«Наша нация должна быть уверена, что виновники инцидента на улице Истикляль будут наказаны, как они заслуживают. Соответствующие подразделения нашего государства продолжают свои усилия по раскрытию исполнителей этого коварного нападения и ассоциаций, стоящих за ним», – сказал Эрдоган.

Он также добавил, что предварительная информация о взрыве указывает на то, что это был теракт и в нем замешана женщина.

Напомним

Губернатор Стамбула Али Ерликая сообщил, что сегодня около 16:20 (15:20 по Киеву) на популярном пешеходном проспекте Истикляль произошел взрыв.

Добавим

Это уже не первый взрыв на улице Истикляль в Стамбуле. 19 марта 2016 года произошел теракт боевиком ИГИЛ, в результате которого погибли 5 человек и 20 были ранены.

#Istanbul. Il y aurait de nombreux blessés.



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